Требуется Unity3D-специалист/команда

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрытнет заявок194 просмотра

Добрый день.

Мы ищем unity3d специалиста/команду на интересный и увлекательный игровой проект.

Обязательное требование – опыт разработки проектов под несколько платформ.

Все подробности проекта в личной переписке.

13 лет назад
Maks-0906
Максим 
34 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов

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