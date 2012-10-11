Задача: строительная компания имеет большой древовидный прайс и хочет предоставить клиентам возможность заказа продукции онлайн. Не обязательна работа постоянно онлайн, возможно приложение будет скачивать свежий прайс единоразово, затем работать офлайн до момента отправки ...
Требуется Unity3D-специалист/команда
Добрый день.
Мы ищем unity3d специалиста/команду на интересный и увлекательный игровой проект.
Обязательное требование – опыт разработки проектов под несколько платформ.
Все подробности проекта в личной переписке.
Заявки фрилансеров
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