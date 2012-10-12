Портал торгового представителя

Задача.

Нужно повторить готовое приложение написанное на С# для Windows Mobile для 7" планшета под управлением Android на Java.

Что есть.

Код С# (VS 2008) и файл с данными для тестового запуска прилагается (автор кода я).

Инструкция по работе с приложением прилагается.

Работающее незавершенное приложение для Android на Java.

P.S.

Проект с продолжением (Возараты, Остатки, Приемка, Анкетирование).