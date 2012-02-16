Создание приложения для тур фирмы автоматизированнее по типу онлайн тура чип трупа и горящие путевки Само собой изменить дизайн или придумать что другое более функциональное
Создание POC
У клиента есть книга, созданная программой iAuthir, прилагается версия книги в соответствующих форматах.
Мы хотим, саздать POC к которым будут добавлены следующие возможности:
1. На последней странице книги, добавить элемент который описан в этом линке
http://blogs.remobjects.com/blogs/jim/2012/02/16/p3862
И придствить возможность читателю ответить на три вопроса типа: да / нет, текст числовой, свободный текст (буквенно-цифровой), вопросы сформулированы и включены в примере который клиент послал.
2. Ответы на вопросы отправляются на специальный для этого сервер, и будут собраны в файл через простейший админ
3. Будет возможность открыть файл и посмотреть список ответов.
Так как это только POC, нет обходимости в UI или особой графике для разделов 2 +3, поскольку они для клиентского пользования.
Для клиента достаточно, что он будет хорошо, удобно и качественно работать, можно написать ответы в серийном файле TXT.
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