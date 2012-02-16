Создание POC

У клиента есть книга, созданная программой iAuthir, прилагается версия книги в соответствующих форматах.

Мы хотим, саздать POC к которым будут добавлены следующие возможности:

1. На последней странице книги, добавить элемент который описан в этом линке

http://blogs.remobjects.com/blogs/jim/2012/02/16/p3862

И придствить возможность читателю ответить на три вопроса типа: да / нет, текст числовой, свободный текст (буквенно-цифровой), вопросы сформулированы и включены в примере который клиент послал.

2. Ответы на вопросы отправляются на специальный для этого сервер, и будут собраны в файл через простейший админ

3. Будет возможность открыть файл и посмотреть список ответов.

Так как это только POC, нет обходимости в UI или особой графике для разделов 2 +3, поскольку они для клиентского пользования.

Для клиента достаточно, что он будет хорошо, удобно и качественно работать, можно написать ответы в серийном файле TXT.