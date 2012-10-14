Создание приложения для тур фирмы автоматизированнее по типу онлайн тура чип трупа и горящие путевки Само собой изменить дизайн или придумать что другое более функциональное
Gsm зашифрованный канал
Требуется человек способный разработать кросс-платформанное приложения для мобильных телефонов, которое может подымать зашифрованный тунель между абонентами для безопастного разговора, схема такова у двух абонентов установлено данное приложения с загружеными в него уникальными сертификатами стандарта x.509 при активном звонке происходит обмен публичными ключами через CSD(технология передачи данных) далее приложение автоматически подписывает полученый публичный ключ и инициализация зашифрованого канала, требуемые поддерживаемые стандарты шифрования:
AES
DES
тем кому это по силам, в заявке указывайте своё мнение по бюджету.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Добрый день. Необходимо установить программу рассылки СМС сообщений. За неделю в приделах 20 000 сообщений. Так же необходимо научить пользоваться программой.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Задача. Нужно повторить готовое приложение написанное на С# для Windows Mobile для 7" планшета под управлением Android на Java. Что есть. Код С# (VS 2008) и файл с данными для ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуются программист для дальнейшей разработки приложения под мобильные устройства на базе Android. Кандидат должен предоставить портфолио, обязателен опыт разработки приложений для моб. устройств. Также желательно сопровождение продукта ...Закрыт13 лет назад
- $3300
iOS приложение - мини социальная сеть, интегрированное с сайтом по REST API, для осуществления сбора средств на подарки друзьям. Подробности при обсуждении в скайпе. Требования: профессиональные знания iOS, быстрое и качественное программирование, ...Закрыт13 лет назад
Всем привет! Ищем разработчика приложения под Android для проекта coupper.ru. Приложение будет включать в себя каталог купонов, подгружаемый с сервера, геолокацию, карты, поиск, избранное, share twitter и facebook, встроенный ...Закрыт13 лет назад
Добрый день. Мы ищем unity3d специалиста/команду на интересный и увлекательный игровой проект. Обязательное требование – опыт разработки проектов под несколько платформ. Все подробности проекта в личной переписке.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт13 лет назад
Задача: строительная компания имеет большой древовидный прайс и хочет предоставить клиентам возможность заказа продукции онлайн. Не обязательна работа постоянно онлайн, возможно приложение будет скачивать свежий прайс единоразово, затем работать офлайн до момента отправки ...Закрыт13 лет назад
Нужно написать приложения которое позволит пользователям прослушивать и скачивать музыку в телефон папку плеера. Сервера и сайт есть. Для более детальной инфы пишите в личку.Закрыт13 лет назад
Нужно разработать приложение (программирование, дизайн) для туристического сайта. Ф-ции: Выбор направления - > вывод наших предложений + интересная информация - > возможность отправить заявку.Закрыт13 лет назад