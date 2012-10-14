Gsm зашифрованный канал

Требуется человек способный разработать кросс-платформанное приложения для мобильных телефонов, которое может подымать зашифрованный тунель между абонентами для безопастного разговора, схема такова у двух абонентов установлено данное приложения с загружеными в него уникальными сертификатами стандарта x.509 при активном звонке происходит обмен публичными ключами через CSD(технология передачи данных) далее приложение автоматически подписывает полученый публичный ключ и инициализация зашифрованого канала, требуемые поддерживаемые стандарты шифрования:

AES

DES

тем кому это по силам, в заявке указывайте своё мнение по бюджету.