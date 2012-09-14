Есть бесплатная версия магазина, мало продаж, мало клиентов нет своего домена. Нужен человек который сделает магазин, и дизайн, наполнять буду сам.
Создание точной копии
Добрый вечер!
У нас возникла потребность оценить и создать полную копию сайта:
Работы включает:
- Копию дизайна
- Функционал сайта
- Автоматической рассылки сообщений через API почтовых ситстем
- Интеграция системы оплаты Интеркасса и вебмоней
- Кабинет пользователя
- Кабинет партнеров для управления акциями
- Административная панель:
* добавление акций
* добавление клиентов
* Автоматическое определение кординат партнера через геокодер яндекс карт
* Ресайз (вотермарк всех изображений сайта)
* Ресайз всех изображений акций на лету
* Рефферальная ситема пользователей
* Система управления новыми отзывами(быстрое редактирование, удаление)
* Возможность привязывать менеджера к партнеру
* Привязка личного кабинета к партнеру
- Панель менеджера:
* Управление списком клиентов
* Выставление счетов через электронные системы оплаты
* Управление стоимостью размещениме
* Управлением оплатами (ведение логов)
* Поиск по партнерам и акциям (на Ajax )
- Импорт и экспорт всех данных в ексель
- Кабинет партнера:
* Список активных, погашенных и просроченных купонов:
* Поиск по ним
* Личный счет
* Погашение купонов по коду
* Пополнение счет партнерам через личный кабинет
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