Создание точной копии

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок243 просмотра

Добрый вечер!

У нас возникла потребность оценить и создать полную копию сайта:

Работы включает:

- Копию дизайна

- Функционал сайта

- Автоматической рассылки сообщений через API почтовых ситстем

- Интеграция системы оплаты Интеркасса и вебмоней

- Кабинет пользователя

- Кабинет партнеров для управления акциями

- Административная панель:

* добавление акций

* добавление клиентов

* Автоматическое определение кординат партнера через геокодер яндекс карт

* Ресайз (вотермарк всех изображений сайта)

* Ресайз всех изображений акций на лету

* Рефферальная ситема пользователей

* Система управления новыми отзывами(быстрое редактирование, удаление)

* Возможность привязывать менеджера к партнеру

* Привязка личного кабинета к партнеру

- Панель менеджера:

* Управление списком клиентов

* Выставление счетов через электронные системы оплаты

* Управление стоимостью размещениме

* Управлением оплатами (ведение логов)

* Поиск по партнерам и акциям (на Ajax )

- Импорт и экспорт всех данных в ексель

- Кабинет партнера:

* Список активных, погашенных и просроченных купонов:

* Поиск по ним

* Личный счет

* Погашение купонов по коду

* Пополнение счет партнерам через личный кабинет

AJAX
13 лет назад
domskidok
Сайта 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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