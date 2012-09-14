Требуется реализовать многопользовательский магазин электронных товаров с мгновенной доставкой.

На сайте можно будет регатся как продавец и покупатель, у продавцов должна быть функция публикации товаров (фото и видео) - всё это в личном кабинете продавца (редактирование, статистика и тд.)

Покупателям нужно предоставить возможность покупать эти товары с многовенной доставкой.

Само собой каталог товаров/поиск/рейтинги/новинки/ общение покупателей и продовцов. Коммисия сервиса в % и прочие приятности.

Модерация всего-этого в админке, новых продавцов/товаров и тд. - должно быть удобно!

Указывайте стоимость за серверную часть (на чем будете делать, подробненько, это важно) отдельно, и за front-end.