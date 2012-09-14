Требуется на основе готовых макетов сверстать и сделать интернет-магазин на основе движков типа prestoshop или opencart (на выбор исполнителя). В верстке есть элементы (овощи, фрукты, тарелка) которые при открытии страницы должны ...
Магазин электронных товаров с мгновенной доставкой
Требуется реализовать многопользовательский магазин электронных товаров с мгновенной доставкой.
На сайте можно будет регатся как продавец и покупатель, у продавцов должна быть функция публикации товаров (фото и видео) - всё это в личном кабинете продавца (редактирование, статистика и тд.)
Покупателям нужно предоставить возможность покупать эти товары с многовенной доставкой.
Само собой каталог товаров/поиск/рейтинги/новинки/ общение покупателей и продовцов. Коммисия сервиса в % и прочие приятности.
Модерация всего-этого в админке, новых продавцов/товаров и тд. - должно быть удобно!
Указывайте стоимость за серверную часть (на чем будете делать, подробненько, это важно) отдельно, и за front-end.
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