Создание интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
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Закрыт11 заявок233 просмотра

Создание интернет магазина на НОРМАЛЬНОМ движке или Фреймворке.

Под "нормальным" имеется в виду движок

- с открытым кодом

- большим набором готовых модулей

- большим количеством специалистов на рынке, которые с ним умеют работать

- не требующим изменения ядра для реализации указанного ниже функционала

Джумлы, престашопы, опенкарты, Битриксы, а также "свои самописные" движки отпадают сразу.

платные\бесплатные движки с открытым кодом и малым набором готовых модулей - также отпадают

На данный момент рабочий вриант - Друпал.

Я могу изменить свое мнение, если вы вы меня аргументированно переубедите.

сновные задачи:

- Редизайн интернет-м, переход на Drupal (или другой достойный движок\фрейм)

Обязательное условие – наличие портфолио рабочих сайтов на указанном движке.

- обновление дизайна сайта

– Разработка технического задания и модели магазина.

- ВАЖНО!!! интеграция с 1С (протокол CommerceML 2.05+расширения) список данных для синхронизации - в прикрепленном файле

– проработка концепции

- работа по юзабилити и пользовательским интерфейсам с пояснениями что и для чего

- Верстка дизайна с учетом поддержки различных браузеров, мобильных устройств

- Удобная система фильтрации и поиска товаров в каталоге с использованием св-в и характеристик

- система управления статьями на сайте с привязкой к продуктам\каталогу

- настройка SEO оптизимации

- модуль выгрузки каталога на торговые площадки Hotline.ua, Price.ua, YandexMarket, Freemarket и т.д.

- модуль релевантного поиска на сайте с учетом морфологии языка

- авторизация на сайте по аккаунтам в соц.сетях

- предложения по использованию дополнительных компонентов и модулей сторонних разработчиков

- настройка специальной версия для работы с мобильными устройствами

- оптимизация под высокие нагрузки

- установка на хосте

- тестирование (функциональное, юзабилити, нагрузочное)

- бесплатная поддержка в течение тестового периода.

-ПОЖАЛУЙСТА, ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ:

1. стоимость и сроки выполнения

2. ссылки на магазины, созданные вами полностью или частично (укажите что именно было сделано вами )

предложения без указанных выше данных будут расцениваться как бот-генерированные и не будут рассматриваться

DrupalJoomlaOpencartPrestaShop
13 лет назад
biogbar
43 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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