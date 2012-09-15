Нужен небольшой сайт под ключ по тематике “бадминтон”. Текущий сайт - badminton.net.ua, его элементы оформления можно взять за основу стиля. На первом этапе нужно сделать дизайн, на втором - верстку и программирование. Желаемая CMS ...
Создание интернет-магазина
Создание интернет магазина на НОРМАЛЬНОМ движке или Фреймворке.
Под "нормальным" имеется в виду движок
- с открытым кодом
- большим набором готовых модулей
- большим количеством специалистов на рынке, которые с ним умеют работать
- не требующим изменения ядра для реализации указанного ниже функционала
Джумлы, престашопы, опенкарты, Битриксы, а также "свои самописные" движки отпадают сразу.
платные\бесплатные движки с открытым кодом и малым набором готовых модулей - также отпадают
На данный момент рабочий вриант - Друпал.
Я могу изменить свое мнение, если вы вы меня аргументированно переубедите.
сновные задачи:
- Редизайн интернет-м, переход на Drupal (или другой достойный движок\фрейм)
Обязательное условие – наличие портфолио рабочих сайтов на указанном движке.
- обновление дизайна сайта
– Разработка технического задания и модели магазина.
- ВАЖНО!!! интеграция с 1С (протокол CommerceML 2.05+расширения) список данных для синхронизации - в прикрепленном файле
– проработка концепции
- работа по юзабилити и пользовательским интерфейсам с пояснениями что и для чего
- Верстка дизайна с учетом поддержки различных браузеров, мобильных устройств
- Удобная система фильтрации и поиска товаров в каталоге с использованием св-в и характеристик
- система управления статьями на сайте с привязкой к продуктам\каталогу
- настройка SEO оптизимации
- модуль выгрузки каталога на торговые площадки Hotline.ua, Price.ua, YandexMarket, Freemarket и т.д.
- модуль релевантного поиска на сайте с учетом морфологии языка
- авторизация на сайте по аккаунтам в соц.сетях
- предложения по использованию дополнительных компонентов и модулей сторонних разработчиков
- настройка специальной версия для работы с мобильными устройствами
- оптимизация под высокие нагрузки
- установка на хосте
- тестирование (функциональное, юзабилити, нагрузочное)
- бесплатная поддержка в течение тестового периода.
-ПОЖАЛУЙСТА, ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ:
1. стоимость и сроки выполнения
2. ссылки на магазины, созданные вами полностью или частично (укажите что именно было сделано вами )
предложения без указанных выше данных будут расцениваться как бот-генерированные и не будут рассматриваться
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $300Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
небольшой сайт, простой интерфейс, с уникальным простым качественным дизайном. что-то вроде школы покера с закрытым и открытым разделом. сайт будет использоваться для размещения статей, партнерских программ, обзоров и рейтингов покеррумов. можно прикрутить форум. + ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт13 лет назад
Создание аналога интернет-магазина http://www.евроток.рф/ Рассмотрю только предложения с указанием конкретной цены и сроков. Оплата поэтапно.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $1000
Есть наброски ТЗ, бюджет до 30 000 (оговариваю и больше, если имеется аргументированный ответ что я с этого буду иметь). Стандартные функции, импорт/экспорт товаров, возможно интеграция с 1С. Также нужен парсинг товаров с других сайтов ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать новостной сайт на Друпале. Сроки не столь важны как стоимость и качество. Подробности в Т.З. Предложения по бюджету жду от Вас. С радостью принимаю и понимаю амбиции мастеров предлагающих выполнить задание за 5-10 ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10000
Добрый вечер! У нас возникла потребность оценить и создать полную копию сайта: Работы включает: - Копию дизайна - Функционал сайта - Автоматической рассылки сообщений через API ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Есть бесплатная версия магазина, мало продаж, мало клиентов нет своего домена. Нужен человек который сделает магазин, и дизайн, наполнять буду сам.Сайты «под ключ»36 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется реализовать многопользовательский магазин электронных товаров с мгновенной доставкой. На сайте можно будет регатся как продавец и покупатель, у продавцов должна быть функция публикации товаров (фото и видео) - всё это в личном кабинете ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется на основе готовых макетов сверстать и сделать интернет-магазин на основе движков типа prestoshop или opencart (на выбор исполнителя). В верстке есть элементы (овощи, фрукты, тарелка) которые при открытии страницы должны ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт13 лет назад
Первый этап - автомобильная доска объявлений, с функционалом, аналогичным drom.ru (обязательно наличие выбора региона) В дальнейшем - остальной функционал drom'а и, возможно, что-то ещё будет. Из того, что нашёл - наиболее близка связка ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт13 лет назад