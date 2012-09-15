Необходимо создать новостной сайт на Друпале. Сроки не столь важны как стоимость и качество. Подробности в Т.З. Предложения по бюджету жду от Вас. С радостью принимаю и понимаю амбиции мастеров предлагающих выполнить задание за 5-10 ...
Оптовый сайт одежды из Китая
Есть наброски ТЗ, бюджет до 30 000 (оговариваю и больше, если имеется аргументированный ответ что я с этого буду иметь). Стандартные функции, импорт/экспорт товаров, возможно интеграция с 1С. Также нужен парсинг товаров с других сайтов (оплачивается дополнительно).
Писать в ICQ: 607-607-298
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