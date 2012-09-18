Требуется веб-студия из 1 человека (!фрилансер!, Москва) Готов передавать клиентов на разработку сайтов в Москве самостоятельным фрилансерам живущим в Москве. Строго тем, которые делают один из этапов работ САМОСТОЯТЕЛЬНО (либо дизайн либо ...
Создание копии
Скопировать сайт led-sib-nsk.ru
Важно: Joomla 1.5.25, расположение модулей аналогично как на сайте
Оплата яндекс деньгами.
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Заявки фрилансеров
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