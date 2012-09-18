Создание копии

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Завершен9 заявок231 просмотр

Скопировать сайт led-sib-nsk.ru

Важно: Joomla 1.5.25, расположение модулей аналогично как на сайте

Оплата яндекс деньгами.

Joomla
13 лет назад
sat610
Андрей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

WebArtyom
38 лет
13 лет в сервисе
Был
19 часов назад
13 лет назад
$130
4 дня
Артем, спасибо! Не ожидал. Очень порадовала скорость и качество работы! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Я доволен. Всем рекомендую!
Всё четко и по существу! Правильное задание, вежливое общение с оплатой без проблем! Рад был сотрудничать, надеюсь не последний раз!

Заявки фрилансеров

WebArtyom
38 лет
13 лет в сервисе
Был
19 часов назад
13 лет назад
#1
Сайты «под ключ»

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