Всем Привет!

Для продолжения дела, срочно (мах. неделя) нужен клон сайта www.semmller.com

Исходные данные:

1) Хостинг на www.alfahosting.de

2) Сайт на Joomla (надо просто, цены меняются каждый час)

3) Внимание исходный сайт сделан на конструкторе от 1und1.de, нам нужен по интереснее, можно шаблон.

4) Обязательно: внутренний отдел, клиент после регистрации видит весь объём товара и цены.

6) дополнительно польский язык

7) Текст мой, переводы тоже.

8) Оплата за сделанную работу, абсолютно нет желания работать по предоплате (печальный опыт на этом сайте).

От вас:

1) Умение не пропадать и коммуницировать.

2) Нужно предложить 2-3 шаблона на тему Traiding.(Вместе разберем)

3) Для товарищей-господ которые пытаются наработать портфолио: мимо

4) Я думаю задача не сложная, при навыке 5-6 часов работы, сделать конструкт сайта. ( без текста и наполнения).

5) Неплохо у вас есть PayPal.

6) Остальное в Skype.

7) Цена за вашу работу.

С Уважением!