Требуется создать сайт о картинах в буржунете. Далее заняься его продвижением и поддержкой.
Клон сайта
Всем Привет!
Для продолжения дела, срочно (мах. неделя) нужен клон сайта www.semmller.com
Исходные данные:
1) Хостинг на www.alfahosting.de
2) Сайт на Joomla (надо просто, цены меняются каждый час)
3) Внимание исходный сайт сделан на конструкторе от 1und1.de, нам нужен по интереснее, можно шаблон.
4) Обязательно: внутренний отдел, клиент после регистрации видит весь объём товара и цены.
6) дополнительно польский язык
7) Текст мой, переводы тоже.
8) Оплата за сделанную работу, абсолютно нет желания работать по предоплате (печальный опыт на этом сайте).
От вас:
1) Умение не пропадать и коммуницировать.
2) Нужно предложить 2-3 шаблона на тему Traiding.(Вместе разберем)
3) Для товарищей-господ которые пытаются наработать портфолио: мимо
4) Я думаю задача не сложная, при навыке 5-6 часов работы, сделать конструкт сайта. ( без текста и наполнения).
5) Неплохо у вас есть PayPal.
6) Остальное в Skype.
7) Цена за вашу работу.
С Уважением!
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