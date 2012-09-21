turneps69

Сергей turneps69

 
54 годаГермания/Оснабрюк
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Срочно нужен сайт на Wordpress по теме mузыка

    Всем Привет! срочно нужен сайт на Wordpress по теме Музыка Исходные данные: 1) Хостинг на www.wego.de (Wordpress уже крутится) 2) Фото, Видео и тексты есть 3) Шаблон куплен. 4) Домен куплен Задача: Всё поставить на места, может пару вещей подогнать. От вас: 1) ...

    WordPressСайт на WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Cрочно нужен клон сайта http://www.nrwshuttle.de

    Всем Привет! Для продолжения дела, срочно нужен клон сайта http://www.nrwshuttle.de Исходные данные: 1) Хостинг есть ,по желанию почти любая CMS. 2) Moжна на Joomla, шаблон? 4) Обязательно: внутренний отдел. 6) язык немецкий и русский 7) Текст мой, переводы ...

    Joomla
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Клон сайта на Flash

    Всем привет! Для коллеги срочно нужен КЛОН сайта на Flasch http://greta-event.de/ , design немного изменить, функции тоже самые Хостинг присутствует. Так как у человека горит, сроки самые минимальные. От Вас мин. Flasch 4-5 проектов которые Вы СДЕЛАЛИ ...

    Flash
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Клон сайта

    Всем Привет! Для продолжения дела, срочно (мах. неделя) нужен клон сайта www.semmller.com Исходные данные: 1) Хостинг на www.alfahosting.de 2) Сайт на Joomla (надо просто, цены меняются каждый час) 3) Внимание исходный сайт сделан на конструкторе от 1und1.de, нам нужен ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Vador
Вадим 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Срочно нужен сайт на Wordpress по теме mузыка
Очень понравилось работать с Сергеем. Отличный заказчик и просто хороший человек. Рекомендую к сотрудничеству всем фрилансерам!
Спасибо Вадиму! Всю нужную работу сделал быстро и качественно! Очень доволен, все очень классно! Danke!
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