Всем Привет! срочно нужен сайт на Wordpress по теме Музыка Исходные данные: 1) Хостинг на www.wego.de (Wordpress уже крутится) 2) Фото, Видео и тексты есть 3) Шаблон куплен. 4) Домен куплен Задача: Всё поставить на места, может пару вещей подогнать. От вас: 1) ...