Необходимо срочно установить тему Magento для сайта. Только развернуть тему, прописать настройки Поставить немецкий (основной), русский язык. PayPal желательно. Спасибо!
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Всем Привет! срочно нужен сайт на Wordpress по теме Музыка Исходные данные: 1) Хостинг на www.wego.de (Wordpress уже крутится) 2) Фото, Видео и тексты есть 3) Шаблон куплен. 4) Домен куплен Задача: Всё поставить на места, может пару вещей подогнать. От вас: 1) ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
Всем Привет! Для продолжения дела, срочно нужен клон сайта http://www.nrwshuttle.de Исходные данные: 1) Хостинг есть ,по желанию почти любая CMS. 2) Moжна на Joomla, шаблон? 4) Обязательно: внутренний отдел. 6) язык немецкий и русский 7) Текст мой, переводы ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт10 лет назад
Всем привет! Для коллеги срочно нужен КЛОН сайта на Flasch http://greta-event.de/ , design немного изменить, функции тоже самые Хостинг присутствует. Так как у человека горит, сроки самые минимальные. От Вас мин. Flasch 4-5 проектов которые Вы СДЕЛАЛИ ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем Привет! Для продолжения дела, срочно (мах. неделя) нужен клон сайта www.semmller.com Исходные данные: 1) Хостинг на www.alfahosting.de 2) Сайт на Joomla (надо просто, цены меняются каждый час) 3) Внимание исходный сайт сделан на конструкторе от 1und1.de, нам нужен ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт11 лет назад