Требуются программмисты

Есть наброски ТЗ, бюджет до 30 000 (оговариваю и больше, если имеется аргументированный ответ что я с этого буду иметь). Стандартные функции, импорт/экспорт товаров, возможно интеграция с 1С. Также нужен парсинг товаров с других сайтов ...