Создание сайта на Drupal 7

Здравствуйите!

Нужно разработать сайт elearning тематики на CSM Drupal 7.

Примерный функционал: quiz, webform, signup, event и еще немного, по мелочам.

Контент будет перенесен со старого, функционирующего сейчас сайта.

Условия:

В идеале - работа в офисе крупной компании на севере Москвы (Речной Вокзал) на время разработки (дедлайн 1-е ноября), но в силу низкого предложения, мы рассматриваем и удаленную работу.

В силу опреденных юридических причин, рассматриваются только кандидаты из России. Также, несмотря на то, что мы готовы проявить гибкость по оплате, формально мы точно будет заключать договор с физ. лицом и крайне желательно иметь банковский счет, куда мы бы смогли ее перечислять (особенно при удаленной работе).

Более подробная информация предоставляется при дальнейшем, личном обсуждении.