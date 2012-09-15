Целью проекта является создание сайта на котором посетители смогут размещать для ряда печатных изданий как бесплатные, так и платные объявления с фотографиями по категориям: Транспорт Недвижимость (коммерческая, некоммерческая, земельные участки) ...
Новостной сайт с полнотекстным граббером
Нужен новостной сайт с полнотекстным граббером. Граббим новости по ключевым фразам.
Заявки фрилансеров
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