Веб-студии требуются программисты со знанием Joomla, word-press с опытом работы не менее 1 года. Желательно умение дописывать нужные скрипты, например, для взаимодействия сайта с 1С. Работа сдельная, попроектная. Возможно долговременное сотрудничество. Желательно люди из Молдовы, ...
Портал пересылки объявлений
Целью проекта является создание сайта на котором посетители смогут размещать для ряда печатных изданий как бесплатные, так и платные объявления с фотографиями по категориям:
Транспорт
Недвижимость (коммерческая, некоммерческая, земельные участки)
Товары для детей.
Электроника, компьютеры, сотовые телефоны.
Мебель, товары для дома
После размещения пользователем объявления, оно попадает на удалённый клиент по средствам БД где производится обработка и дальнейшее размещение в печатных изданиях партнёрах. Далее будет подробно описана структура работы сайта.
Заявки фрилансеров
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