Разработка экономического портала

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка122 просмотра

Необходимо нарисовать макет , сверстать , адаптировать в Друпал последнее версии.

Проект неоднозначный и требует профессионального подхода.Остальные данные в привате.

P.s проект исключительно для Bob301 .

Drupal
13 лет назад
LifeISlife
Виктор 
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Bob301
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$250
7 дней
Договорились об оплате после выполнения проекта. Сайт сделал, все настроил. Как дело дошло до оплаты пароли сменили и начали игнорировать.

Заявки фрилансеров

Bob301
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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