Сайт под ключ на Joomla

Необходимо создать сайт под ключ для фирмы, торгующей оборудованием и оказывающим консалтинговые услуги.

Сайт должен быть разработан на CMS Joomla.

Сайт должен иметь уникальный и удобный для пользователя дизайн.

Необходимо хранение каталога товаров и выбор их в корзину.

Необходимо разработать логотип фирмы.