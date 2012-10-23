Укажите цену, сроки, выбор CMS - мотивируйте ваш выбор ТЗ читать обязательно! Спасибо!
Сайт-каталог с корзиной на Джумла
Нужен сайт каталог с корзиной. Также желательно сортировка и поиск товаров.
Обязательно на джумле. Естественно с нормальным дизайном. Желательно чтобы вы показали пример в вашем портфолио. И укажите цену.
Выбранный исполнитель
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