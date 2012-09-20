Создание сайта знакомств

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок211 просмотров

Нужно создать сайт знакомст. Что бы понимать направление, на примере сайтов loveplanet.ru и mamba.ru

Готовы расмотреть все варианты сотрудничества по данному проекту! Нужна цена за которую готовы взяться! И что необходимо вам знать, чтобы принять проект и начать его реализовывать?

13 лет назад
singurena
Наталия 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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