Доска объявлений. Интеграция ВКонтакте

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Закрыт5 заявок139 просмотров

Нужен проект. Что-то среднее между ria.ua, slando.com.ua, prom.ua.

Также нужна будет глубокая интеграция из группы Вконтакте:

1. Все объявления, которые сейчас есть в группе надо перенести на сайт.

2. Когда будут добавляться объявления на сайте или Вконтакте, чтобы они дублировались соответственно Вконтакте или на сайте.

Нужен будет создать софт, который будет парсить объявления с других площадок и добавлять их на наш сайт.

В общих чертах задачу описал. Жду предложений по цене и тогда будем обсуждать задачу более подробно!

Жду предложение "от какой цены" вы готовы взяться за проект.

13 лет назад
NickChe
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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