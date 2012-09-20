Добрый день, необходимо доработать существующий шаблон сайта на DLE 9.7. Доскональное знание данной CMS обязательно, опыт верстки обязателен, навыки программирования для данной CMS обязательны. ТЗ в приложении. ПСД имеется. Дополнительные вопросы ...
Доска объявлений. Интеграция ВКонтакте
Нужен проект. Что-то среднее между ria.ua, slando.com.ua, prom.ua.
Также нужна будет глубокая интеграция из группы Вконтакте:
1. Все объявления, которые сейчас есть в группе надо перенести на сайт.
2. Когда будут добавляться объявления на сайте или Вконтакте, чтобы они дублировались соответственно Вконтакте или на сайте.
Нужен будет создать софт, который будет парсить объявления с других площадок и добавлять их на наш сайт.
В общих чертах задачу описал. Жду предложений по цене и тогда будем обсуждать задачу более подробно!
Жду предложение "от какой цены" вы готовы взяться за проект.
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