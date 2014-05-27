Веб программирование, создание сайта под ключ. PHP 5, JavaScript, Верстка

Мы команда разработчиков "Malevich", успешно занимается веб-разработкой с 2006 года и имеем большой опыт в проектировании, дизайне, верстке, программировании и продвжении. Нашу работу мы строим на принципах качества, использования современных технологий, ответственности, профессионализма, активности и инициативы. Наша команда состоит из 10 опытных и компетентных специалистов, которые все время совершенствуются.

С 2012 года начали работать на FL.ru и не смотря на высокую конкуренцию добились хороших результатов. В категории "Веб-программирование" по рейтингу мы входим в ТОП 20 из 18 126 зарегистрированных там фрилансеров. Наш основной профиль - https://www.fl.ru/users/peretyaka/

- создаем веб-проекты любой сложности на CMS Joomla, Wordpress, фреймворке Yii2.

- проектируем удобные интерфейсы для сайтов и веб-проектов

- верстаем

- поддерживаем те проекты, которые делали сами

Любим то, чем занимаемся! Всегда думаем перед тем, как сделать!

Опыт работы: 8 лет.

- web-программирование

Язык: php

Framework: Yii2

CMS: Joomla, Wordpress

База: mysql, postgresql

Поиск: sphinx

Скрипты:

JavaScript

jQuery

jQuery UI

Ext JS

React

Redux

Node.js

GraphQL

Apollo Stack

Ajax

xml, xsl

Верстка:

html/xhtml/css

Less, Sass

Bootstrap

валидность W3C

Форматы: psd (Photoshop), Figma, Zeplin

Система контроля версий и менеджер пакетов: Git, Composer, Grunt, Gulp, Yarn

Дизайн сайтов:

• UI / UX Design

• Разработка информационной архитектуры сайта

• Разработка интерактивных, схематических или полных адаптивных прототипов для планшетов и мобильных устройств с использованием Figma.

• Графический дизайн: Adobe Photoshop, Inkscape, Figma

• Разработка логотипа: Adobe Illustrator, Inkscape

Персональный аттестат WebMoney, BL 180+.