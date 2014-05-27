NickChe

Николай NickChe

 
37 летУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб программирование, создание сайта под ключ. PHP 5, JavaScript, Верстка

Мы команда разработчиков "Malevich", успешно занимается веб-разработкой с 2006 года и имеем большой опыт в проектировании, дизайне, верстке, программировании и продвжении. Нашу работу мы строим на принципах качества, использования современных технологий, ответственности, профессионализма, активности и инициативы. Наша команда состоит из 10 опытных и компетентных специалистов, которые все время совершенствуются.

  • С 2012 года начали работать на FL.ru и не смотря на высокую конкуренцию добились хороших результатов. В категории "Веб-программирование" по рейтингу мы входим в ТОП 20 из 18 126 зарегистрированных там фрилансеров. Наш основной профиль - https://www.fl.ru/users/peretyaka/
- создаем веб-проекты любой сложности на CMS Joomla, Wordpress, фреймворке Yii2.

- проектируем удобные интерфейсы для сайтов и веб-проектов

- верстаем

- поддерживаем те проекты, которые делали сами

Любим то, чем занимаемся! Всегда думаем перед тем, как сделать!

Опыт работы: 8 лет.

- web-программирование

Язык: php

Framework: Yii2

CMS: Joomla, Wordpress

База: mysql, postgresql

Поиск: sphinx

Скрипты:

  • JavaScript
  • jQuery
  • jQuery UI
  • Ext JS
  • React
  • Redux
  • Node.js
  • GraphQL
  • Apollo Stack
  • Ajax
Работа с данными: xml, xsl

Верстка:

html/xhtml/css

Less, Sass

Bootstrap

валидность W3C

Форматы: psd (Photoshop), Figma, Zeplin

Система контроля версий и менеджер пакетов: Git, Composer, Grunt, Gulp, Yarn

Дизайн сайтов:

• UI / UX Design

• Разработка информационной архитектуры сайта

• Разработка интерактивных, схематических или полных адаптивных прототипов для планшетов и мобильных устройств с использованием Figma.

• Графический дизайн: Adobe Photoshop, Inkscape, Figma

• Разработка логотипа: Adobe Illustrator, Inkscape

Персональный аттестат WebMoney, BL 180+.

PHPJavascriptWordPressMySQLPostgreSQLДизайн сайтаHTMLCSSJoomlaBootstrapFigmajQueryAjaxYiiIllustratorSASSGulpPhotoshopNode.jsReact.jsGitExt JSRedux
Портфолио
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Отзывы заказчиков
krameral
50 летЧерногория
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$170
10 баллов
10 лет назад
Доработка сайта на Джумле согласно ТЗ
Большое спасибо за работу! Работа сделана точно в срок. Всё работает.
Александр, спасибо за сотрудничество! Всегда рад помочь! Всем советую, отличный заказчик, всё по делу.
Ответный отзыв
krameral
50 летЧерногория
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$500
10 баллов
10 лет назад
Создание сайта в CMS Joomla
Николай, большое спасибо за работу! Насколько я понимаю, мой проект был достаточно сложный (из-за большого количества мелких нюансов). Очень приятно, что работа велась постоянно, а не делалась в последний момент, весь процесс работы я мог наблюдать и корректировать по ходу ее выполнения. Очень аккуратная верстка и полное соответствие дизайну - то, что очень радует. Такое получается нечасто на моей практике. Спасибо!
Всё отлично. Затянули со сроками, т.к. проект был не тривиальный, но Александр отнесся к этому с пониманием! Всегда рады вам помочь! Всем советую.
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
2 отзыва
$8/час
от $100от 1 дня
#332
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нет отзывов
$8/час
от $100
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нет отзывов
$8/час
от $100от 1 дня
#3117