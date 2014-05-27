Мы команда разработчиков "Malevich", успешно занимается веб-разработкой с 2006 года и имеем большой опыт в проектировании, дизайне, верстке, программировании и продвжении. Нашу работу мы строим на принципах качества, использования современных технологий, ответственности, профессионализма, активности и инициативы. Наша команда состоит из 10 опытных и компетентных специалистов, которые все время совершенствуются.
- С 2012 года начали работать на FL.ru и не смотря на высокую конкуренцию добились хороших результатов. В категории "Веб-программирование" по рейтингу мы входим в ТОП 20 из 18 126 зарегистрированных там фрилансеров. Наш основной профиль - https://www.fl.ru/users/peretyaka/
- проектируем удобные интерфейсы для сайтов и веб-проектов
- верстаем
- поддерживаем те проекты, которые делали сами
Любим то, чем занимаемся! Всегда думаем перед тем, как сделать!
Опыт работы: 8 лет.
- web-программирование
Язык: php
Framework: Yii2
CMS: Joomla, Wordpress
База: mysql, postgresql
Поиск: sphinx
Скрипты:
- JavaScript
- jQuery
- jQuery UI
- Ext JS
- React
- Redux
- Node.js
- GraphQL
- Apollo Stack
- Ajax
Верстка:
html/xhtml/css
Less, Sass
Bootstrap
валидность W3C
Форматы: psd (Photoshop), Figma, Zeplin
Система контроля версий и менеджер пакетов: Git, Composer, Grunt, Gulp, Yarn
Дизайн сайтов:
• UI / UX Design
• Разработка информационной архитектуры сайта
• Разработка интерактивных, схематических или полных адаптивных прототипов для планшетов и мобильных устройств с использованием Figma.
• Графический дизайн: Adobe Photoshop, Inkscape, Figma
• Разработка логотипа: Adobe Illustrator, Inkscape
Персональный аттестат WebMoney, BL 180+.
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