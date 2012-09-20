Сайт на joomla, срочно. Приватно для stawr1111

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Закрыт1 заявка134 просмотра

Срочно требуется недорогой сайт-визитка под ключ, на joomla.

Тематика сайта: кухонные гарнитуры и мебель под заказ.

Срок исполнения 3-4 дня!!!

Joomla
13 лет назад
sappy
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

stawr1111
27 лет
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
13 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

stawr1111
27 лет
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
13 лет назад

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