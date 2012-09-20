Сайт на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок414 просмотров

Развлекательный сайт, хостинг картинок на WordPress.

Структура проста:

1. главная страница - галерея.

2. все остальные - "всплывают" поверх

Фильтр, картинок, комментарии, "социальные" кнопки, логин через соц.сети. Ничего сложного, но нужен опыт, требуется предусмотреть некоторые детали и легкий переезд с WP на другое решение, при необходимости.

WordPress
13 лет назад
ArtyomVladim
Артем 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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