Нужен сайт такой как parts.kiev.ua
Сайт ленты новостей
Есть старый сайт, работающий на отдельном сервере (co-location) на собственном движке, база MS SQL.
Необходимо перенести его на один из универсальных opensource движков, с сохранением всех архивов, скопившихся в огромных количествах за последние 10 лет(более 100 000 документов).
Предлагайте свои варианты.
Исходный сайт и подробности отправлю в личку.
Выбранный исполнитель
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