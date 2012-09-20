Сайт запчастей

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт15 заявок167 просмотров

Нужен сайт такой как parts.kiev.ua

13 лет назад
JIeshka
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать онлайн игру

    Здравствуйте, веблансеры. Есть игра - http://flotilia.net. Исполнитель сделал эту игру, но до конца игра не доделана. Всё как-то примитивно и не качественно. Оплатил ему оговоренный бюджет и всё, на этом, по его ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт-визитка

    $250

    Добрый день, уважаемые веблансеры! Открываю проект создания сайта аналога o3-e.ru движок сайта drupal + дизайн Не маловажную роль в принятии решения сыграют следующие факторы: 1. Разработчик - житель Самарской области. ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт на WP

    Развлекательный сайт, хостинг картинок на WordPress. Структура проста: 1. главная страница - галерея. 2. все остальные - "всплывают" поверх Фильтр, картинок, комментарии, "социальные" кнопки, логин через соц.сети. Ничего сложного, но ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт на Drupal.

    Необходимо создать сайт на Drupal аналогичный http://mwood.zhmi.info/ с сохранением дизайна, контента и разметкой блоков. Оплата договорная.

    Drupal
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо сделать клон интернет-магазина

    Необходимо создать клон интернет-магазина http://shop.gamilasecret.com/us/ только для украинского рынка, расчет будет вестись только кредитными карточками. Свои предложения по стоимости и срокам озвучивать в заявках и портфолио на подобные проекты указывать обязательно.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта знакомств

    Нужно создать сайт знакомст. Что бы понимать направление, на примере сайтов loveplanet.ru и mamba.ru Готовы расмотреть все варианты сотрудничества по данному проекту! Нужна цена за которую готовы взяться! И что необходимо вам знать, чтобы ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад