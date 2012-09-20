Создать онлайн игру

Здравствуйте, веблансеры.

Есть игра - http://flotilia.net. Исполнитель сделал эту игру, но до конца игра не доделана. Всё как-то примитивно и не качественно. Оплатил ему оговоренный бюджет и всё, на этом, по его понятию, игра доделана.

Нужно сделать под ключ эту игру, или с нуля, или доделать, как Вам удобнее. Бюджет ограниченный, всё заплатил первому исполнителю.

Ваши предложения.