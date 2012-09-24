Магазин на Оpencart

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок180 просмотров

Нужен простой магазин телефонов на opencart на 20–30 товаров.

Требуется:

-аккуратный логотип

-подобрать подходящую responsive тему

-установить и настроить. доступ на хостинг будет предоставлен

-добавить 20 товаров, к описаниями сделать рерайт (5 предложений к каждому товару)

-добавить 3–5 страниц о доставке, оплате и работе магазина

Из модулей требуется:

-заказ через Новую Почту (Украина) выбор города и номера отделения при заказе.

-чпу вида site.com/g3/

-необходимые на Ваше мнение модули

Opencart
13 лет назад
jax
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

martins15
Мартин 
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов(-2)
13 лет назад
$600
10 дней

Заявки фрилансеров

martins15
Мартин 
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов(-2)
13 лет назад