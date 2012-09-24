Собственный каталог сайтов

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Закрыт11 заявок141 просмотр

Добрый день.

Хочу иметь собственный каталог сайтов. Это не будет конкурент Яндекс Каталогу или DMOZ, а просто свой каталог качественных ресурсов. Так как мне приходится постоянно искать новые сайты в процессе своей работы, решил создать исключительно для себя и для опреденной аудитории, кому это может понадобится.

ТЗ на текущий момент нету. От исполнителей желаю получить информацию:

- о Вашем опыте;

- приблизительной стоимости данного проекта;

- сроках разработки;

- Ваше мнение о данном проекте.

13 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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