Добрый день.

Хочу иметь собственный каталог сайтов. Это не будет конкурент Яндекс Каталогу или DMOZ, а просто свой каталог качественных ресурсов. Так как мне приходится постоянно искать новые сайты в процессе своей работы, решил создать исключительно для себя и для опреденной аудитории, кому это может понадобится.

ТЗ на текущий момент нету. От исполнителей желаю получить информацию:

- о Вашем опыте;

- приблизительной стоимости данного проекта;

- сроках разработки;

- Ваше мнение о данном проекте.