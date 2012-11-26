Высшее образование в Польше

Нужно создать сайт визитку, для предприятия, которое занимается производством тепла и электроэнергии. Можно простенький дизайн. Прошу пишите ваши цены и сроки. Будет выбран исполнитель с наивыгоднейшим предложением (играет роль цена за выполнение).