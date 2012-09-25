Необходимо создать сайт

страниц 8-12, тематика: спутниковое тв. Требования к сайту:

1. без флеш

2. свободно и интуитивно понятно редактируемый ( возможность без специальных навыков добавлять-удалять страницы, просто редактируемая главная страница).

3. необходимо добавить возможность заказа товаров и услуг через сайт ( соответствено должен быть создан каталог товаров и услуг, позиций на 50, с возможностью простого и понятного редактирования-удаления-добавления позиций, описания и картинок)