Требования: Опыт работы CMS JOOMLA Умение верстать шаблоны Обязанности: Изготовление интернет-сайтов Администрирование сайтов Условия: работа удаленная‚ наличие skype обязательно. график работы: с пон - пят. 9.00 ...
Необходимо создать сайт
страниц 8-12, тематика: спутниковое тв. Требования к сайту:
1. без флеш
2. свободно и интуитивно понятно редактируемый ( возможность без специальных навыков добавлять-удалять страницы, просто редактируемая главная страница).
3. необходимо добавить возможность заказа товаров и услуг через сайт ( соответствено должен быть создан каталог товаров и услуг, позиций на 50, с возможностью простого и понятного редактирования-удаления-добавления позиций, описания и картинок)
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