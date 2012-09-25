Сайт на WordPress

Надо подобрать нормальный шаблон под WP обязательно со слайдером(фото+текст) и с хорошим SEO, подкорректировать дизайн под православную тематику (только фон и м.б. элементы оформления, шапка есть), установить сайт и заполнить предоставленным контентом.

Сайт не новостной, там будут публиковаться в основном расписания паломнических поездок, ну и новости изредка. В идеале, хотелось бы найти шаб с какими-то модулями, предназначенными для удобного размещения и чтения такого типа информации http://sreteniespb.ru/?p=1339. В таблицах необязательно публиковать, можно их делить и по-другому структурировать инфу. Может в календарь или в ленту какую-то. Обязательно пишите свои идеи, примерные цены и сроки в проект.