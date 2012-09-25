Требования: Опыт работы CMS JOOMLA Умение верстать шаблоны Обязанности: Изготовление интернет-сайтов Администрирование сайтов Условия: работа удаленная‚ наличие skype обязательно. график работы: с пон - пят. 9.00 ...
Персонально для Vince_Lombardi
Совместная разработка сайта
Выбранный исполнитель
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