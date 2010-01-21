shattahs

Владислав shattahs

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

eamat
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Расширенный поиск по интернет магазину [joomla]
Joomla
Рекомендую
Работа выполнена моментально Буду и дальше обращаться
Ответный отзыв
www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$13
10 баллов
13 лет назад
Psd - html, немного jquery
HTMLjQuery
Отличный заказчик. Четко и грамотно объяснил всё по заданию, оплата без задержек. Приятно было иметь дело.
Все очень аккуратно, и выполнено раньше срока. Всем советую и сам буду обращаться.
Ответный отзыв
quality_site
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$65
10 баллов
15 лет назад
Экстренная верстка шапки сайта
Joomla
Хороший клиент.. все четко и ясно.. сделали быстро.. поработали ночь.!!!!
Все сделано качественно, и, главное, в срок. 10 из 10.
Ответный отзыв