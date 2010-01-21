$500
Совместная разработка сайта
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Закрыт
13 лет назад
Совместная разработка сайта
Необходимо: -На основе psd разработать техзадание.(psd с комментариями, так же все нюансы можно обговорить онлайн) -psd в процессе создания, для начала работы вы получите главную страницу(65-70%% работы) -Вся суть разработки сводится к ...
Сверстать из макета одну страницу, совсем чуть-чуть jquery (чуть больше, чем$("#Div").show(2000);) подробности при общении.
Добрый день, господа, есть сайт интернет магазина (joomla + virtuemart) Необходимо реализовать расширенный поиск: -Поиск в указанной категории -Поиск по диапазону цен Метод реализации - на Ваш вкус.
Есть сайт под джумлой, надо в кратчайшие сроки исправить\доделать шапку сайта