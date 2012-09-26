Микросайт под ключ

$70
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Закрыт6 заявок128 просмотров

ТЗ здесь

сайт на 1 - 2 странички

небольшой человекочитабельный копирайтинг по теме

сайт статика

время - тут делов на пол дня

https://dl.dropbox.com/u/1008628/TZ-inet4G.rtf

13 лет назад
sau7777
Антон 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
13 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
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