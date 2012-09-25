Разработка интернет-магазина "под ключ"

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок263 просмотра

Разработка магазина подарочных сертификатов, на системе управления ImageCMS Shop Pro

Детальное ТЗ есть, будет выслано выбранному разработчику.

Пока для оценки ориентируйтесь на сайт present.by

13 лет назад
TCAby
53 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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