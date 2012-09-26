Необходим красивый и качественный сайт.

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт15 заявок324 просмотра

Необходим красивый и качественный сайт. Тематика - заработок в интернете ( интернет проекты для заработка ). Оригинальный и продуманный дизайн, а главное информативный и понятный с форумом для общения. Что-то вроде boombucks.ru.

13 лет назад
boombucks
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Applo
Алекс 
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$170
5 дней
Заказ не выполнил. По началу все было хорошо, по истечении какого-то времени начал "кормить" только обещаниями, что скоро все будет готово, потом вовсе пропал и перестал отвечать на сообщения. Потерял очень много времени, очень разочаровался в данном исполнителе.

Заявки фрилансеров

Applo
Алекс 
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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