Необходим красивый и качественный сайт.

Заказ не выполнил. По началу все было хорошо, по истечении какого-то времени начал "кормить" только обещаниями, что скоро все будет готово, потом вовсе пропал и перестал отвечать на сообщения. Потерял очень много времени, очень разочаровался в данном исполнителе.