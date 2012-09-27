Нужен сайт в этом же стиле

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок249 просмотров

Здравствуйте!

Нужен сайт в стиле http://tour-zayavki.ru/ (сайт мой)

Что меняется:

1. Добавляются кнопки по тематикам:

туризм

юриспруденция

ремонт-строительство

банк

страхование

авто

окна

питание

дизайн сайтов

медицина

обучение

2. Кнопки добавляются с возможностью пролистывания (слайдер)

3. Добавляется 1 поле в формочке на главной странице

Есть архив с сайтом.

Моментальная постоплата

Желательно ЯД

В предложениях указывайте стоимость + сроки.

Скайп roman-cruis

13 лет назад
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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