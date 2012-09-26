Правки в шаблон Platform для WP

требуется исправление в оформлении шаблона Platform для WordPress

внимание ! только исправления в коде - ничего резать или рисовать не надо !

www.antimarker.com

1 изменить вывод товара в зависимости от раздела (3 штуки) смотрите http://antimarker.com/products-page/kids/artikul-3-a-324/ - на 3 стандартные модели вывода с 2мя изображениями- собственно товари товар в интерьере - примеры смотри в приложениях - тексты: названия Артикула товара, его описания, цены, лайков + группы изображений других товаров из раздела схожей тематики

2 оптимизировать вывод каталога товаров - в 2-3 колонки с артикулами написанными шрифтом меньшего размера

3 установить виджет справа для ротирования изображения интерьеров

4 перенести название разделов каталога под основную линию