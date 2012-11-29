Создание сайта компании

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен36 заявок339 просмотров

Сайт компании по разработке софта

дизайн и концепция на усмотрение исполнителя

в спокойных тонах, главная и 5 внутренних страниц

единственное что прошу реализовать это личный кабинет пользователя, при попадании в который будет возможность скачать определенные позиции, после ввода регистрационного ключа.

указывайте пожалуйста сумму и сроки.

13 лет назад
antongorod
Михайлов 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Rubik91
31 год
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$150
10 дней
Роберта прекрасно справилась с поставленной мною задачей, дизайном полностью доволен.
Очень приятный заказчик, все доходчиво объясняет, слушает мнение и точно знает что хочет, очень рада нашему сотрудничеству :)

Заявки фрилансеров

Rubik91
31 год
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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