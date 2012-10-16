Сделать клон сайта игры "О счастливчик"

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен4 заявки228 просмотров

http://rgr18.ru/millioner/index.php#

функционал более всего нравится на вышеуказанном сайте

администратор может править, добавлять и удалять вопросы и варианты ответа

Вопросы имеют разные категории сложности, т.е. легкие с 1-го по 5, сложные 6-10, очень сложные - 11-15

13 лет назад
ultrafiolet
Евгений 
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

DMfreelsncer
Абдулаев 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов(-3)
13 лет назад
$150
8 дней
Действительно хороший php программист. Сделал все в срок. На замечания реагирует адекватно, мало того - все необходимые доработки, даже которые ранее не были оговорены в ТЗ делает без лишних вопросов! Рекомендую.
Четкая постановка задачи и моментальная оплата. Вежливость в общении и четкое понимание что нужно всем советую.

Заявки фрилансеров

DMfreelsncer
Абдулаев 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов(-3)
13 лет назад