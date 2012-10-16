от дизайна до наполнения товарными позициями, их описанием. тематика: спутниковое тв. Требования к сайту: 1. без флеш 2. свободно и интуитивно понятно редактируемый (возможность без специальных навыков добавлять-удалять страницы, просто ...
Сделать клон сайта игры "О счастливчик"
http://rgr18.ru/millioner/index.php#
функционал более всего нравится на вышеуказанном сайте
администратор может править, добавлять и удалять вопросы и варианты ответа
Вопросы имеют разные категории сложности, т.е. легкие с 1-го по 5, сложные 6-10, очень сложные - 11-15
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