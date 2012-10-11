Создать интернет-магазин

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен13 заявок287 просмотров

Нужно создать интернет магазин цветов, т.з. в icq 261570053 цена 200$, так же поставить его на хостинг и припарковать домен, 200$ чистыми вам за работу, домен и хостинг уже имеются.

13 лет назад
vipsam2005
Мишин 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Luckas
Гамоля 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$70
15 дней
Все отлично исполнил, очень советую, все грамотно не каких прериканий
Четко сформулировал Т.З., было легко работать. Хотел бы получить еще заказы.

Заявки фрилансеров

Luckas
Гамоля 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад