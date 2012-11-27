Создание 1-страничного сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен61 заявка509 просмотров

Необходимо создать 1-стр. сайт для проведения олимпиады. Это будет информационный сайт, где участники смогут зарегистрироваться и посмотреть условия участия.

Писать можно в аську: 641907962

13 лет назад
ChristinaMarty
Кристина 
33 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$300
5 дней
Выполнил качественно
Было приятно работать спасибо! Рекомендую

Заявки фрилансеров

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад