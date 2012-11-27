Создание 1-страничного сайта

необходимо сделать сайт на Joomla (лучше 2.6) под ключ, по функционалу и дизайну подобный www.fixit.by прошу вас предварительно изучить указанный ресурс и его функционал и предложить свою ставку, указать сроки. Порядок сотрудничества и ...