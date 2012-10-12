Создание большого проекта

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Закрыт19 заявок448 просмотров

Приветствую все.

У меня есть идея большого проекта, есть деньги на этот проект.

Нужно, чтобы его сделали полностью, включая организацию всех процессов работы:

- привязка платёжных систем

- реализация и раскрутка

Готов обсуждать любые детали.

13 лет назад
pavel_work
Павлов 
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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