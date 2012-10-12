Необходимо создать простой сайт на движке joomla и подключить туда плагины. В ЛС не писать! Обращайтесь: Email: [email protected] Вконтате: http://vk.com/id171697782
Создание большого проекта
Приветствую все.
У меня есть идея большого проекта, есть деньги на этот проект.
Нужно, чтобы его сделали полностью, включая организацию всех процессов работы:
- привязка платёжных систем
- реализация и раскрутка
Готов обсуждать любые детали.
Заявки фрилансеров
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