Необходим красивый, красочный и понятный для посетителей сайт с форумом для общения. Тема - заработок в интернете. p.s. сумма окончательная, предлагать свои услуги не стоит если для Вас что-то не ...
Создать сайт для сбора сообщений
Создать сайт для сбора сообщений
СУТЬ ПРОЕКТА:
Сайт предоставляет возможность всем желающим отправить сообщение в космос с помощью ретранслятора и радиостанции.
Можно отправить бесплатные и платные сообщения.
Сайт никуда сообщения не транслитрует. Сообщения собираются в отдельном файле, сверстанном в JSON.
Затем администратор скачивает файл и работает с ним на радиостанции.
ОСНОВНОЙ ОБЪЕМ РАБОТ:
Прорисовка логотипа на основе нарисованного на бумаге
Прорисовка элементов дизайна (с учетом рекламных мест) главной страницы и внутренних. Фон выбрать из нескольких вариантов (будет статичным) + возможность смены фона
Верстка (тестирование и подгонка под разные браузеры)
Программирование:
• Реализация мультиязычности (Рус. и Анг.) \ru \eng
• Интерфейс всплывающих страниц
• Личный кабинет + рейтинговая система + реферальная система + пирамидальная бонусная система до 5 уровня
• Реализация биллинговой системы
• Подключение платежного агрегатора
• Реализация выгрузки в JSON
Подробности в приложенном брифе.
ТРЕБОВАНИЯ:
- Реализовать на Yii
- Срок выполнения 3 недели
- 3 периодические проверки перед сдачей + текущий мониторинг на тестовом хостинге
- оплата 20%-30%-50% - Первый перевод только после предоставления дизайна!!!
- Заявку оставлять только после ПОЛНОГО ПРОЧТЕНИЯ БРИФА и ДОПОЛНЕНИЙ!
Шаблонные заявки будут проигнорированы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Интересует стоимость создания сайта-визитки. 16 страниц (в основном это таблицы с тех.характеристиками оборудования).Наполнение страниц в txt и doc полностью готово. Могу выслать на почту.Завершен13 лет назад
создать сайт такого же типа и функциональности как www.botaniks.ruСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется создать несколько сайтов-сателлитов. Под «создать» я понимаю CMS, более-менее уникальный дизайн, базовую настройку, наполнение уникальным контентом (300 страниц по 2-3к символов с пробелами). Уникальность по advego 95%. Перелинковка (без фанатизма). Уникальный ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется создать и раскрутить несколько сайтов. Под "создать" я понимаю CMS, более-менее уникальный дизайн, базовую настройку, наполнение уникальным контентом (пусть для начала 20 страниц на каждом сайте). Под "раскрутить" - стабильный НЧ трафик ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт13 лет назад
- $700
Только для очень ответственных:) Сайт для компании по управлению финансами. С Вас - хороший дизайн, хорошая система управления и наполнение. кто возьмется?:)Завершен13 лет назад
Необходим готовый сайт. То есть дизайн, вёрстка, программирование. Если сильны в дизайне, но к остальному отношения не имеете - готовы рассмотреть только его. Очень нравится сайт http://www.bitrix24.ru/. Хотелось бы видеть что-то подобноеСайты «под ключ»13 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен сделать интернет-магазин на бесплатной cms(Джумал,Друпал или ваши варианты).Дизайн главной страницы впринципе готов.Товар забивать на сайт не нужно(сами заполним).Бюджет адекватный.Срок 3 недели максимум.Оплата только поэтапная,сделал этап-получил.(надоело терять время и деньги!!!)100% гарантии оплаты,способ оплаты выбирайте сами(в ...Завершен13 лет назад
Нужна разработка сайта с нуля, включая дизайн. Любая CMS. Основные требования: 1. Возможность добавления отзывов на компанию из каталога зарегистрированным или незарегистрированным юзером (Критерии – название, Сфера деятельности, + должно быть ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $15000
Здравствуйте! Рассмотрите, пожалуйста, возможность принять участие в разработке системы для Японии: - Случайная выборка иероглифа из базы + возможность изменять алгоритм выбора - Интернет-магазин с привязкой товаров к ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт13 лет назад