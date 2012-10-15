Разработать интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт40 заявок273 просмотра

Нужно сделать простой инет-магазин, пока без онлайн-платежей.

Но с перспективой реализации в будущем.

Дизайн предоставлю.

На сайте должен быть каталог, несколько информативных разделов. Корзина покупателя. Оформленные заявки должны поступать на почту администратору.

Могу скинуть пример сайта, который нравится.

13 лет назад
yu3ar
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

kurbik
40 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$200
14 дней

Заявки фрилансеров

kurbik
40 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка шаблона Joomla

    ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА Требуется: 1) Создать шаблон (RTL) для JOOMLA из предоставленного макета. 2) После создания шаблона требуется подключить его на сайт (при этом обязательно надо обеспечить кроссбраузерность и валидность кода). ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Интернет-магазин на WP

    $250

    Выбрать и настроить шаблон интернет-магазина на базе WP. Сайт англоязычный. Контент наш. Пример дизайна - http://www.bastubutiken.se/ Обязательна настройка платежей через http://onpay.ru/. Количество товаров не более 15. Работа поэтапная. 1. ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист по созданию сайтов на CMS Umbraco

    Требуется специалист или группа специалистов по созданию сайтов на основе CMS Umbraco. Возможна оплата по проектам или на постоянной основе. Требования: опыт работы на данной системе, знание письменного английского языка и ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт на Joomla

    Нужен сайт на Joomla с текстовой информацией (в пределах 10 страниц, тексты будут готовы), плюс необходимо будет вставить формы ввода для посетителей (типа обратной связи), регистрация, админка, чтобы можно было создавать новые страницы, просматривать информацию ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание системы отзывов

    Здравствуйте Необходимо создание системы отзывов услуг С элементами технологии аякс, но не полностью Интересуют сроки, стоимость, гарантии на работу в пределах ТЗ

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание большого проекта

    Приветствую все. У меня есть идея большого проекта, есть деньги на этот проект. Нужно, чтобы его сделали полностью, включая организацию всех процессов работы: - привязка платёжных систем ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется создание сайта на Astra CMS

    $500

    Доброго времени суток уважаемые! На сегодняшний день, МЫ (я и мои коллеги). Не всегда можем справиться с объемами работ. В связи с этим ищу исполнителей для реализации проектов на cms astra. ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад