Специалист по созданию сайтов на CMS Umbraco

Требуется специалист или группа специалистов по созданию сайтов на основе CMS Umbraco. Возможна оплата по проектам или на постоянной основе.

Требования: опыт работы на данной системе, знание письменного английского языка и оперативная доступность по интернету/телефону.

Подходящим хорошие условия, детали в личном разговоре.