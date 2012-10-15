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Специалист по созданию сайтов на CMS Umbraco
Требуется специалист или группа специалистов по созданию сайтов на основе CMS Umbraco. Возможна оплата по проектам или на постоянной основе.
Требования: опыт работы на данной системе, знание письменного английского языка и оперативная доступность по интернету/телефону.
Подходящим хорошие условия, детали в личном разговоре.
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