Специалист по созданию сайтов на CMS Umbraco

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Закрытнет заявок71 просмотр

Требуется специалист или группа специалистов по созданию сайтов на основе CMS Umbraco. Возможна оплата по проектам или на постоянной основе.

Требования: опыт работы на данной системе, знание письменного английского языка и оперативная доступность по интернету/телефону.

Подходящим хорошие условия, детали в личном разговоре.

13 лет назад
elproject
Николай 
54 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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