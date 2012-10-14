Нужен сайт на Joomla с текстовой информацией (в пределах 10 страниц, тексты будут готовы), плюс необходимо будет вставить формы ввода для посетителей (типа обратной связи), регистрация, админка, чтобы можно было создавать новые страницы, просматривать информацию о зарегистрированных пользователях и т.д. Дизайн шаблонный. Сколько данная работа будет стоить и сколько времени на создание уйдёт?

Ищу порядочного, ответственного человека.

Желательно наличие скайпа или ICQ.