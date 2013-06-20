Верстка шаблона Joomla

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Завершен5 заявок230 просмотров

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Требуется:

1) Создать шаблон (RTL) для JOOMLA из предоставленного макета.

2) После создания шаблона требуется подключить его на сайт (при этом обязательно надо обеспечить кроссбраузерность и валидность кода).

3) Подключить и установить все необходимые модули (что описаны в прикрепленном файле),

Контент добавлять не нужно.

Все необходимые материалы и файлы PSD будут предоставлены..

В период выполнения проекта я буду постоянно доступен в ICQ и SKYPE.

О сайте:

Тип сайта: сайт для журнала

Язык Административной панели: Английский

Дизайн: предоставляется мною в псд-файле.

С дизайном и описанием модулей можно ознакомиться в прикрепленном PDF файле, с заметками и объяснениями.

Требования к исполнителю:

Оперативность, грамотность, преимущественный онлайн (ICQ, Skype).

Наличие нескольких положительных отзывов, присутствие в сервисе более 6 месяцев.

Для вопросов и предложений - можно писать в ICQ (62634300) и Skype (safana1969)

Joomla
13 лет назад
Metrix
Рауф 
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
13 лет назад
$180
10 дней
Все как надо. Спасибо.
Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
13 лет назад

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