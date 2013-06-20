Верстка шаблона Joomla

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Требуется:

1) Создать шаблон (RTL) для JOOMLA из предоставленного макета.

2) После создания шаблона требуется подключить его на сайт (при этом обязательно надо обеспечить кроссбраузерность и валидность кода).

3) Подключить и установить все необходимые модули (что описаны в прикрепленном файле),

Контент добавлять не нужно.

Все необходимые материалы и файлы PSD будут предоставлены..

В период выполнения проекта я буду постоянно доступен в ICQ и SKYPE.

О сайте:

Тип сайта: сайт для журнала

Язык Административной панели: Английский

Дизайн: предоставляется мною в псд-файле.

С дизайном и описанием модулей можно ознакомиться в прикрепленном PDF файле, с заметками и объяснениями.

Требования к исполнителю:

Оперативность, грамотность, преимущественный онлайн (ICQ, Skype).

Наличие нескольких положительных отзывов, присутствие в сервисе более 6 месяцев.

Для вопросов и предложений - можно писать в ICQ (62634300) и Skype (safana1969)