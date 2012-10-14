Сайт Android под ключ - каталог объявлений Сделать сайт объявлений под Android под ключ.
Интернет-магазин на WP
Выбрать и настроить шаблон интернет-магазина на базе WP.
Сайт англоязычный. Контент наш.
Пример дизайна - http://www.bastubutiken.se/
Обязательна настройка платежей через http://onpay.ru/.
Количество товаров не более 15.
Работа поэтапная.
1. Подбор/разработка дизайна шаблона похожего на пример (три варианта) - 1-2 дня.
2. Установка на вашем сервере и наполнение нашими материалами 2 дня.
3. Перенос на наш хостинг и домен, настройка 2 дня.
Окончательная стоимость обсуждается !!!
"Резинщикам" не беспокоиться ! Нарушение сроков и задания строго контролируется.
Заявки фрилансеров
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