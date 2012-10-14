Интернет-магазин на WP

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок147 просмотров

Выбрать и настроить шаблон интернет-магазина на базе WP.

Сайт англоязычный. Контент наш.

Пример дизайна - http://www.bastubutiken.se/

Обязательна настройка платежей через http://onpay.ru/.

Количество товаров не более 15.

Работа поэтапная.

1. Подбор/разработка дизайна шаблона похожего на пример (три варианта) - 1-2 дня.

2. Установка на вашем сервере и наполнение нашими материалами 2 дня.

3. Перенос на наш хостинг и домен, настройка 2 дня.

Окончательная стоимость обсуждается !!!

"Резинщикам" не беспокоиться ! Нарушение сроков и задания строго контролируется.

WordPress
13 лет назад
Serg-77
Сергей 
84 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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