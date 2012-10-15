Типовый интернет-магазин (большое число товаров)

Задача:

Создать сайт - интернет-магазин под большое количество товарных позиций. (Магазин детских товаров)

*Нужна корзина

*Нужен поиск по категориям/тегам/стоимости

*Возможно потребуется небольшие изменения верстки шаблона

На чем?

CMS + шаблон + грамотная настройка. В качестве CMS лучше WP or Joomla

С кем работать?

Я интернет-маркетолог. В теме. Подобный сайт могу создать от начала до конца сам. Но нет времени.

Бюджет:

Предлагайте варианты. Буду выбирать отталкиваясь от портфолио.

Сроки:

До 10 дней. Желательно, чтобы у Вас уже были наработки и Вы просто залили готовый сайт, поменяли графику и "допилили" в мелочах под проект.